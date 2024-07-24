Меню
Где снимали фильм "Ты - мне, я - тебе"

24 июля 2024
Наш ответ:

В 1976 году на экраны вышла комедия «Ты – мне, я – тебе» режиссера Александра Серого. Это светлая и наивная лента с яркими карикатурными персонажами, натурные съёмки которой проводились под Астраханью.

Фильм переносит зрителя в эпоху, когда в СССР появились так называемые «доставалы» — люди, обладающие полезными связями и способные достать всё, что недоступно в магазинах: импортную одежду, алкоголь, духи, бытовую технику и многое другое.

Главный герой фильма, которого исполняет Леонид Куравлёв, работает банщиком в Москве, но по сути является настоящим «доставалом» — человеком с уникальными связями, позволяющими ему обеспечивать дефицитные товары и наслаждаться роскошной жизнью. Его статус в обществе гарантирует ему постоянное внимание влиятельных клиентов: дипломатов, артистов и знаменитостей, которые не только получают от него желаемое, но и помогают ему в ответ. Однако, когда его брат-близнец, сельский инспектор Рыбнадзора, заболевает, размеренная жизнь главного героя резко меняется.

