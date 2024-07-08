Где снимали фильм «Тур с Иванушками»?

Наш ответ:

«Тур с Иванушками» — российское комединое роуд-муви, вышедшее в прокат 20 июня 2024 года. Фильм повествует о трех давних подругах, которые в юности были без ума от музыкальной группы «Иванушки International». С тех пор каждая из них повзрослела, погрязнув в бытовых проблемах. Однажды они осознают, что с тех самых давних времен не жили ради себя самих. Это подталкивает их к тому, чтобы осуществить свою мечту, побывав на концерте «Иванушек». Для этого главные героини отправляются на юг России, где гастролируют любимые певцы.



Съемки фильма проходили летом и осенью 2023 года в Москве, Анапе, Краснодаре, Красной Поляне, Геленджике, Сочи, а также в Кабардино-Балкарии. Ключевая финальная сцена была отснята в московском клубе Base. Дорожные сцены, которые составляют около 30% хронометража, снимались преимущественно в студии на фоне LED-экранов.