Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Три толстяка»?

Где снимали фильм «Три толстяка»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Фильм-сказку Алексея Баталова начали снимать в Петергофе. Большинство сцен было снято в Императорских конюшнях – внутренний двор одного из жилых корпусов с его грандиозными зубчатыми стенами и башнями как нельзя лучше подошел на роль фасада дворца, где жили три толстяка и наследник Тутти. Правда, специально для фильма киношникам пришлось декорировать старинное здание, например, самостоятельно «достраивать» балкон. Затем съемочная группа переместилась в Крым и Таллин для работы над натурными сценами.

После возвращения из экспедиции команда завершила съемки «Трех толстяков» в павильонах киностудии «Ленфильм».

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Лина Бракните
Lina Braknytė
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Aleksey Batalov
Валентин Никулин
Валентин Никулин
Valentin Nikulin
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше