Где снимали фильм «Три толстяка»?

Фильм-сказку Алексея Баталова начали снимать в Петергофе. Большинство сцен было снято в Императорских конюшнях – внутренний двор одного из жилых корпусов с его грандиозными зубчатыми стенами и башнями как нельзя лучше подошел на роль фасада дворца, где жили три толстяка и наследник Тутти. Правда, специально для фильма киношникам пришлось декорировать старинное здание, например, самостоятельно «достраивать» балкон. Затем съемочная группа переместилась в Крым и Таллин для работы над натурными сценами.
После возвращения из экспедиции команда завершила съемки «Трех толстяков» в павильонах киностудии «Ленфильм».
Авторизация по e-mail