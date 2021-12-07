Меню
Где снимали фильм «Три плюс два»?

Где снимали фильм «Три плюс два»?

7 декабря 2021
Наш ответ:

Натурные съемки советского комедийного фильма проходили в Крыму на территории поселка Новый Свет. За несколько недель до начала работы над фильмом Андрей Миронов, Евгений Жариков и Геннадий Нилов отправились в Судак, чтобы хорошенько загореть на местном солнышке и выглядеть настоящими «дикарями». В Крыму съемочная группа разместилась в бывшем дворце князя Голицына, где приходилось терпеть немало бытовых неудобств – отсутствие горячей воды и питания. Затем киношники переместились в Алушту. Часть сцен была снята в павильонах «Рижской киностудии», а эпизод в цирке – в Ленинграде.

Наталья Фатеева отважно входила в клетку с тиграми, но по техническим причинам эти кадры в окончательный вариант фильма не вошли.

