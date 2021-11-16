Где снимали фильм «Тренер» с Козловским?

Съемочный процесс фильма «Тренер» продолжался с 24 апреля по 6 июля 2017 года. Фильм снимали в Москве, Подмосковье, Новороссийске, Краснодаре. Небольшой эпизод был снят в Лондоне. В качестве тренировочной базы ФК «Метеор» показан Центральный стадион города Новороссийска – домашняя арена футбольного клуба «Черноморец». Всего в фильме использовались шесть российских футбольных стадионов, в том числе «Сатурн», «Открытие Арена», «Арена Химки» и «Краснодар». Съемки проводились в вечернее и ночное время – с 17 до 7 часов.
В массовке – в ролях болельщиков – снимались порядка 450 человек. Согласно подсчетам журнала StarHit, затраты на их гонорары составили порядка 5 млн рублей.
