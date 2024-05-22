Где снимали фильм «Тот самый Мюнхгаузен»?

Наш ответ:

«Тот самый Мюнхгаузен» — известный советский двухсерийный фильм Марка Захарова, снятый по сценарию Григория Горина. Премьера состоялась в 1979 году. Действие разворачивается в старинном западноевропейском городе. Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен жил в немецком городе Боденвердер, который находится недалеко от Ганновера. На момент создания фильма эта местность принадлежала ФРГ, так что творческая команда выбрала другую локацию, отправившись в ГДР. Съемки прошли в Вернигероде, который почти не пострадал во время Второй мировой войны, сохранив свою аутентичную архитектуру и атмосферу. Так, в этом городе осталась старая ратуша, замок и оригинальные фахверковые дома. В качестве массовки были привлечены местные жители. Например, в цене охоты в начале картины, охотников сыграли немцы. На этапе постпроизводства они были озвучены русскоязычными актерами.