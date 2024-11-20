Где снимали фильм «Теща»?

Наш ответ:

«Теща» — российская комедия, вышедшая в 2023 году. По сюжету ненавидящие друг друга зять и теща в результате новогоднего чуда меняются телами. Съемки проходили в Москве. Поскольку производство затянулось до весны, заснеженный район Москвы был построен в виде декораций в студийном павильоне. Также в фильме фигурируют московский Кремль и Москва-река.



В центре сюжета — властная и волевая Ольга Николаевна, а также ее зять-неудачник Виктор. Они горят взаимной неприязнью, так что однажды напряжение между ними достигает предела и выливается в открытый конфликт. Тогда же они необъяснимым образом обнаруживают однажды утром, что поменялись телами. Это выливается в череду комичных и нелепых ситуаций. Теперь Ольга Николаевна и Виктор либо наконец начнут точки соприкосновения, либо разрушат свое семейство.