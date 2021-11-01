Где снимали фильм «Телохранитель жены киллера»?

Наш ответ:

Одно из ключевых отличий картины «Телохранитель жены киллера» от первой части заключается в том, что практически все действие фильма происходит в Восточной Европе, которую, по сюжету, герои должны спасти от катастрофы. Рассудив, что снять павильон на какой-нибудь студии и выдать его за часть СНГ было бы слишком скучно, создатели фильма вылетели в Хорватию. Большая часть картины снималась именно там, включая один эпизод в знаменитом Голубом гроте на острове Бишево, а также в Болгарии и Словении: никогда еще эти страны не видели столь масштабных экшен-сцен и спецэффектов. После этого съемочная группа выдвинулась уже в Западную Европу.