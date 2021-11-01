Меню
Где снимали фильм «Телохранитель жены киллера»?

Где снимали фильм «Телохранитель жены киллера»?

Елена Королева 1 ноября 2021 Дата обновления: 1 ноября 2021
Наш ответ:

Одно из ключевых отличий картины «Телохранитель жены киллера» от первой части заключается в том, что практически все действие фильма происходит в Восточной Европе, которую, по сюжету, герои должны спасти от катастрофы. Рассудив, что снять павильон на какой-нибудь студии и выдать его за часть СНГ было бы слишком скучно, создатели фильма вылетели в Хорватию. Большая часть картины снималась именно там, включая один эпизод в знаменитом Голубом гроте на острове Бишево, а также в Болгарии и Словении: никогда еще эти страны не видели столь масштабных экшен-сцен и спецэффектов. После этого съемочная группа выдвинулась уже в Западную Европу.

Здесь съемки проходили в Италии – в порту Триеста, в Великобритании – в знаменитом Лондонском музее естественной истории, а затем группа вернулась в США. 

Телохранитель жены киллера
Телохранитель жены киллера боевик, комедия
2021, США
6.0
