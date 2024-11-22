Меню
Где снимали фильм «Тайный Санта»?

Где снимали фильм «Тайный Санта»?

Олег Скрынько 22 ноября 2024 Дата обновления: 22 ноября 2024
Наш ответ:

«Тайный Санта» — российская мелодраматическая комедия, вышедшая в прокат 8 декабря 2022 года. В настоящее время фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, «Иви», PREMIER, KION и START. Съемки прошли в Москве и Подмосковье.

В центре сюжета — юристка Светлана Соколова, работающая в фирме парня Максима со дня ее основания. При этом они питают друг к другу явную неприязнь. Будь воля Максима, он бы уже давно уволил Свету, но дело в том, что заменить ее некем. Приближается Новый год. Праздник вдохновляет Свету наконец обустроить личную жизнь. Для этого она хочет использовать «Тайного Санту», который будет раздавать подарки на новогоднем корпоративе. Света подготовила романтические каникулы для себя и своего коллеги Стаса — девушка в нему неравнодушна, но никак не наберется смелости признаться ему в этом. Однако вследствие ошибки приглашение Светы достается не Стасу, а Максиму. Деваться некуда, так что Света с досады решает испортить Максу отдых.

Тайный Санта
Тайный Санта мелодрама, комедия
2022, Россия
6.0
