Где снимали фильм "Тайна перевала Дятлова"?

«Тайна перевала Дятлова» — американский художественный фильм, выпущенный в 2013 году. Хотя сюжет разворачивается на Урале, съемки проходили в Хибинах.
Фильм основан на реальных событиях, породивших множество конспирологических теорий. В январе 1959 года девять опытных лыжников под руководством студента Игоря Дятлова отправились в поход по горам. 1 февраля они остановились на склоне горы Холатчахль у безымянного перевала, который позже получил имя Дятлова. Группа должна была выйти на связь 12 февраля, но так и не достигла конечного пункта маршрута. Сюжет фильма переносит зрителей в 2012 год. Американские студенты, получив грант, отправляются по тому же маршруту, чтобы восстановить хронологию событий и разгадать загадку трагической гибели советских туристов.
