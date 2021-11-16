Где снимали фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих»?

Наш ответ:

Основная часть съемок фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» прошла на территории Чечни под Грозным. Снимать картину там режиссеру посоветовал танцор Махмуд Эсамбаев, друг семьи Михалковых и один из известнейших уроженцев тех мест. Он утверждал, что такой красивой натуры, как у него на родине, нет больше нигде. Эпизод с ограблением поезда пришлось снимать дважды: когда он был уже отснят, выяснилось, что практически вся пленка с этой сценой оказалась бракованной. Из-за того, что в Чечне внезапно испортилась погода и выпал обильный снег, переснимать эпизод пришлось уже в Азербайджане, в окрестностях Баку.