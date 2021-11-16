Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих»?

Где снимали фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих»?

Елена Королева 16 ноября 2021 Дата обновления: 16 ноября 2021
Наш ответ:

Основная часть съемок фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» прошла на территории Чечни под Грозным. Снимать картину там режиссеру посоветовал танцор Махмуд Эсамбаев, друг семьи Михалковых и один из известнейших уроженцев тех мест. Он утверждал, что такой красивой натуры, как у него на родине, нет больше нигде. Эпизод с ограблением поезда пришлось снимать дважды: когда он был уже отснят, выяснилось, что практически вся пленка с этой сценой оказалась бракованной. Из-за того, что в Чечне внезапно испортилась погода и выпал обильный снег, переснимать эпизод пришлось уже в Азербайджане, в окрестностях Баку.

Эпизод, в котором Каюм пытается сбросить Шилова с обрыва в реку, но в итоге сам оказывается в воде, снимался на реке Аргун.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Светлана Соколова (Пигельдина) 23 декабря 2023, 16:15
Это один из самых любимых моих фильмов. Здесь все великолепно- актёрский состав, музыка, сюжет, съёмки на природе. Юрий Богатырев такой супергерой!
23 декабря 2023, 16:15 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше