Где снимали фильм «Сволочи»?

Наш ответ:

Еще до премьеры картина Александра Атанесяна «Сволочи» стала предметом жарких споров, а на вручении премии MTV Россия за лучший фильм года и вовсе произошел скандал, когда оскароносный режиссер Владимир Меньшов отказался вручать главный приз, заявив, что эта картина позорит Россию. Конечно, сюжетная основа этого фильма может вызывать различные споры и прения, но, во всяком случае, его нельзя упрекнуть в отсутствии изобразительного натурализма. И хотя, по сюжету, действие происходит в горах Казахстана, Атанесян предпочел снимать свое творение в более знакомой, даже родной обстановке – в горах Армении. Основной локацией, где, по сюжету, расположена тренировочная база диверсионной группы, стал древний замок Амберд, построенный не раньше VII века.