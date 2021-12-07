Где снимали фильм «Сволочи»?

Еще до премьеры картина Александра Атанесяна «Сволочи» стала предметом жарких споров, а на вручении премии MTV Россия за лучший фильм года и вовсе произошел скандал, когда оскароносный режиссер Владимир Меньшов отказался вручать главный приз, заявив, что эта картина позорит Россию. Конечно, сюжетная основа этого фильма может вызывать различные споры и прения, но, во всяком случае, его нельзя упрекнуть в отсутствии изобразительного натурализма. И хотя, по сюжету, действие происходит в горах Казахстана, Атанесян предпочел снимать свое творение в более знакомой, даже родной обстановке – в горах Армении. Основной локацией, где, по сюжету, расположена тренировочная база диверсионной группы, стал древний замок Амберд, построенный не раньше VII века.
Чтобы выстроить нужные декорации на высоте более двух километров, понадобилось более пятидесяти грузовиков со стройматериалами.
