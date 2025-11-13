Где снимали фильм "Сводишь с ума"?

«Сводишь с ума» — одна из главных отечественных новинок 2025 года, которая сразу же полюбилась широкой аудитории.
Синопсис гласит:
Алиса переезжает в большую квартиру в Санкт-Петербурге, где замечает странные сбои зеркала: оно показывает параллельную версию её жилья. Но в этой альтернативной реальности вместо неё живёт весёлый тусовщик Иван.
Съемки сериала проходили преимущественно в Санкт-Петербурге, где и разворачиваются основные события.
Также рассказываем об актерском составе кинокартины, включающем в себя следующих исполнителей:
