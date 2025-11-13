Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм "Сводишь с ума"?

Где снимали фильм "Сводишь с ума"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 ноября 2025 Дата обновления ответа: 13 ноября 2025

«Сводишь с ума» — одна из главных отечественных новинок 2025 года, которая сразу же полюбилась широкой аудитории.

Синопсис гласит:

Алиса переезжает в большую квартиру в Санкт-Петербурге, где замечает странные сбои зеркала: оно показывает параллельную версию её жилья. Но в этой альтернативной реальности вместо неё живёт весёлый тусовщик Иван.

Где снимали фильм «Сводишь с ума»

Съемки сериала проходили преимущественно в Санкт-Петербурге, где и разворачиваются основные события.

Кто снялся в фильме

Также рассказываем об актерском составе кинокартины, включающем в себя следующих исполнителей:

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сводишь с ума
Сводишь с ума комедия, драма, фэнтези
2025, Россия
7.0
