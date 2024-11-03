Где снимали фильм «Сумерки»?

Наш ответ:

«Сумерки» — романтическое фэнтези на основе одноименного романа Стефани Майер. Фильм вышел в свет в 2008 году. Тогда как по сюжету действие разворачивается городе Форкс, штат Вашингтон, съемки прошли преимущественно в Портленде и его окрестностях, штат Орегон. Пролог был отснят в государственном парке Сильвер-Фоллс в 26 милях на восток от Салема, Орегон. Там же были запечатлены Эдвард и Белла, взобравшиеся на деревья. Мост, по которому в начале фильма проезжают Белл и ее отец — это мост через реку Колумбия, соединяющий Вашингтон и Орегон. Школа из фильма «сыграли» Средняя школа Каламы, Вашингтон и Средняя школа Мэдисон в Портленде. Еще одно примечательное для фильма и его фанатов место — «Кафе Карвера» (Carver Café), находящееся в Портленде. Выпускной вечер снимался в гостинице The View Point, которое располагается в 35 км от Портленда. Другие локации, где работала творческая команда, включают мельницу в 15 милях от Портленда, городок Кэннон Бич и городок Сейнт Хеленс (дом Беллы). Особняк Калленов в реальности находится в Портленде.