Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Сумерки»?

Где снимали фильм «Сумерки»?

Олег Скрынько 3 ноября 2024 Дата обновления: 3 ноября 2024
Наш ответ:

«Сумерки» — романтическое фэнтези на основе одноименного романа Стефани Майер. Фильм вышел в свет в 2008 году. Тогда как по сюжету действие разворачивается городе Форкс, штат Вашингтон, съемки прошли преимущественно в Портленде и его окрестностях, штат Орегон. Пролог был отснят в государственном парке Сильвер-Фоллс в 26 милях на восток от Салема, Орегон. Там же были запечатлены Эдвард и Белла, взобравшиеся на деревья. Мост, по которому в начале фильма проезжают Белл и ее отец — это мост через реку Колумбия, соединяющий Вашингтон и Орегон. Школа из фильма «сыграли» Средняя школа Каламы, Вашингтон и Средняя школа Мэдисон в Портленде. Еще одно примечательное для фильма и его фанатов место — «Кафе Карвера» (Carver Café), находящееся в Портленде. Выпускной вечер снимался в гостинице The View Point, которое располагается в 35 км от Портленда. Другие локации, где работала творческая команда, включают мельницу в 15 милях от Портленда, городок Кэннон Бич и городок Сейнт Хеленс (дом Беллы). Особняк Калленов в реальности находится в Портленде.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше