Где снимали фильм «Страна чудес»?

Где снимали фильм «Страна чудес»?

Олег Скрынько 20 ноября 2024 Дата обновления: 20 ноября 2024
Наш ответ:

«Страна чудес» — российская новогодняя комедия, вышедшая в 2015 году. Основная часть съемок прошла в павильонах кинокомплекса «Амедиа», которая является крупнейшей частной киностудией в Москве. Также известно, что съемки имели место на катке «Метелица» в Бабушкинском парке.

Фильм представляет собой сборник из нескольких новелл, действие которых разворачивается в канун Нового года. В центре сюжета — обычные россияне, которые оказываются в необычных обстоятельствах. Первая новелла повествует о провинциальном жителе, которому на телешоу «Поле чудес» выпадает сектор «Приз», но игрок выбирает деньги. Втора новелла посвящена четверым незнакомцам, которые не могут улететь в Москву. Главные герои третьей — влюбленные, которые знакомят своих родителей. В четвертой новелле молодой милиционер отвозит деньги врачу, который будет принимать роды у его жены. Наконец, пятый сегмент — история об НЛО, который приземляется на окраине деревни. Местный житель приходит на помощь инопланетянам и спасает близких от великого потопа.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Страна чудес
Страна чудес комедия
2015, Россия
5.0
