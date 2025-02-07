Меню
Где снимали фильм "Сталкер"?

Олег Скрынько 7 февраля 2025 Дата обновления: 7 февраля 2025
Наш ответ:

«Сталкер» - один из самых известных позднесоветских фильмов, который стал классикой и в России, и по всему миру. Кинокартину снимали преимущественно недалеко от Таллина, Эстония. Там были найдены локации, идеально подошедшие для воссоздания на экране мистической Зоны. Некоторые сцены снимали в Ленобласти и на студии «Мосфильм».

По сюжету, в таинственной Зоне, окутанной слухами и опасностями, скрывается загадочная Комната, где, говорят, исполняются самые сокровенные желания. Достичь её решаются двое — популярный Писатель и уважаемый Профессор, каждый со своими тайными мотивами, которые предпочитает не раскрывать. Их проводником становится Сталкер — человек, одержимый Зоной, одновременно похожий на безумца и пророка, ведущего паломников к чуду или, возможно, к их собственной истине.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сталкер
Сталкер криминал, фантастика
1979, СССР
7.0
