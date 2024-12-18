Где снимали фильм "Совсем ошалели"?

Наш ответ:

«Совсем ошалели» - новогодняя комедия российского производства, премьера которой состоялась 12 декабря 2024 года. Съемки проходили на горнолыжном курорте в Сочи.



Ольга Гаврилова, уверенная в себе дама, и её молодой спутник Кирилл мечтали о безмятежном Новом годе в уютном шале на заснеженном курорте. Но всё пошло не по плану — ошибка турагентства приводит к неожиданной встрече с бывшим мужем Ольги, Фёдором. А он, кстати, тоже не один, а в компании молодой и очаровательной Мариночки. Ситуация накаляется, но герои решают сохранить лицо. Ольга и Кирилл, не подозревая, что их спутники давно знакомы, вовсю обсуждают обиды прошлого и даже планы на будущее. Однако напряжённый новогодний уикенд может превратиться в настоящий фарс, когда правда всплывёт наружу.

