Где снимали фильм «Снежная королева»?

Наш ответ:

Фильм "Снежная королева" — советская киносказка с элементами анимации, основанная на произведении Ганса Христиана Андерсена. Для создания волшебной атмосферы, съемки проходили в разных уголках Советского Союза и за рубежом. Места съемок стали неотъемлемой частью этого увлекательного и запоминающегося фильма.

Съемки в Таллине

Большая часть бытовых сцен была отснята в историческом центре Таллина, в старинных районах города. Такие места, как Домская церковь, Вышгород и сад Датского короля, стали фоном для событий с участием Герды и других персонажей. В этих сценах снимались и дети, одноклассники актеров, играющих Кая и Герду.

Разбойники и Карпаты

Для сцен с разбойниками съемочная группа отправилась в Карпаты, в районы возле Ужгорода и Мукачево. Горные пейзажи стали идеальным фоном для драмы, а искусственные декорации добавили сказочности происходящему.

Сцена с огромным дубом атаманши была снята с использованием искусственных элементов.

Дворец Снежной королевы

Тайное "ледяное" логово Снежной королевы было создано в павильонах киностудии "Ленфильм". Здесь были выстроены искусственные ледяные глыбы, отражавшиеся в черном линолеуме, создавая атмосферу холода и уединения.

Метель на Финском заливе

Заключительные сцены с метелью и замерзшим Северным полюсом снимались на Финском заливе при 20-градусном морозе. Для создания метели использовались: