Где снимали фильм «Служили два товарища»?

«Служили два товарища» — советская военная драма с элементами комедии, вышедшая 21 октября 1968 года.
Фильм снимался в Москве в павильонах студии «Мосфильм». Натурные съемки имели место в Одессе и Крыму (Ялта, Алупка, Алушта, Балаклаве). Часть материала была отснята в Ленинграде.
Действие разворачивается во время Гражданской войны в России. В центре сюжета — красноармеец Некрасов, служащий фронтовым кинооператором, и его помощник Карякин, ранее возглавлявший роту. Карякин с подозрением относится с Некрасову. Также в фильме имеется вторая сюжетная линия, посвященная белогвардейским офицерам.
