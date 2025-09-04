Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Служили два товарища»?

Где снимали фильм «Служили два товарища»?

Олег Скрынько 4 сентября 2025 Дата обновления: 4 сентября 2025
Наш ответ:

«Служили два товарища» — советская военная драма с элементами комедии, вышедшая 21 октября 1968 года.

Где проходили съемки?

Фильм снимался в Москве в павильонах студии «Мосфильм». Натурные съемки имели место в Одессе и Крыму (Ялта, Алупка, Алушта, Балаклаве). Часть материала была отснята в Ленинграде.

О чем фильм

Действие разворачивается во время Гражданской войны в России. В центре сюжета — красноармеец Некрасов, служащий фронтовым кинооператором, и его помощник Карякин, ранее возглавлявший роту. Карякин с подозрением относится с Некрасову. Также в фильме имеется вторая сюжетная линия, посвященная белогвардейским офицерам.

