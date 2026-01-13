«Сказка о царе Салтане» — предстоящая картина отечественного производства. В основу сюжета легла сказка в стихах, написанная великим русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным.

Где снимали фильм «Сказка о царе Салтане»

Съёмки художественного фильма «Сказка о царе Салтане», премьера которого ожидается в 2026 году, проходили на множестве живописных локаций. Основная натурная съемочная площадка расположилась в Геленджике, где были сняты морские пейзажи и эпические сцены у воды. Интерьерные эпизоды создавались в павильонах подмосковного Долгопрудного, где выстроили царские палаты. Для воплощения сказочного Лукоморья в Троицком административном округе Москвы был возведён целый деревянный город-крепость.



Кроме того, съёмочная группа работала в других регионах России и за рубежом. Алтай предоставил свои величественные горы, Байкал — бескрайние водные просторы и ледяные гроты, а Крым — скалистые бухты, напоминающие о Черноморском побережье. В создании визуального ряда также приняла участие Армения, чьи древние ландшафты добавили картине исторического колорита и размаха.

О чем будет фильм: