Где снимали фильм "Сказка о царе Салтане"?

«Сказка о царе Салтане» — предстоящая картина отечественного производства. В основу сюжета легла сказка в стихах, написанная великим русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным.
Съёмки художественного фильма «Сказка о царе Салтане», премьера которого ожидается в 2026 году, проходили на множестве живописных локаций. Основная натурная съемочная площадка расположилась в Геленджике, где были сняты морские пейзажи и эпические сцены у воды. Интерьерные эпизоды создавались в павильонах подмосковного Долгопрудного, где выстроили царские палаты. Для воплощения сказочного Лукоморья в Троицком административном округе Москвы был возведён целый деревянный город-крепость.
Кроме того, съёмочная группа работала в других регионах России и за рубежом. Алтай предоставил свои величественные горы, Байкал — бескрайние водные просторы и ледяные гроты, а Крым — скалистые бухты, напоминающие о Черноморском побережье. В создании визуального ряда также приняла участие Армения, чьи древние ландшафты добавили картине исторического колорита и размаха.
О чем будет фильм:
Во время военного похода Салтана царица рожает ему наследника. Завистливые сёстры, служащие при дворе, отправляют царю ложную весть о рождении «неведомой зверушки». По тайному указу, подменённому сестрами, молодую мать с младенцем заключают в бочку и бросают в море. Так начинаются их невероятные странствия, полные чудес и испытаний.
