Где снимали фильм «Сияние»?

Олег Скрынько 3 ноября 2024 Дата обновления: 3 ноября 2024
Наш ответ:

«Сияние» — знаменитый хоррор Стэнли Кубрика, основанный на одноименном романе Стивена Кинга. Картина вышла в 1980 году. Действие разворачивается в роскошном отеле «Оверлук», который находится вдали от городов в штате Колорадо. Если Кинг, описывая «Оверлук», использовал отель «Стэнли», тоже расположенный в Колорадо, то у Кубрика в качестве этого зловещего места выступил отель «Авани», находящийся в калифорнийском национальном парке Йосемити. Впрочем, основная часть сцен была отснята в павильонах студии Elstree (Борхэмвуд, Англия), где были выстроены соответствующие декорации, включая заснеженный лабиринт. Начались съемки 1 мая 1978 года, а закончились в апреле 1979 года. Примечательно, что сцены снимались в хронологическом порядке.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сияние
Сияние триллер
1980, Великобритания / США
7.0
