Где снимали фильм «Ширли-мырли»?

Фильм «Ширли-мырли» Владимира Меньшова снимали в Москве, в кадре можно заметить много городских достопримечательностей, таких как Патриаршие пруды, Триумфальная арка, Котельническая набережная, несколько монастырей. Свадьбу дирижера Шниперсона снимали в усадьбе Шереметьевых в Кусково. Сотрудники музея ради сохранности экспонатов выставили съемочной группе ряд требований: не использовать экспонаты в качестве реквизита, не пользоваться лаками для волос на территории залов и не ходить по полу в обычной обуви.
Чтобы выполнить последнее требование, обувь главных героев подбили войлоком, а массовка носила обычные музейные тапочки.
