Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Ширли-мырли»?

Елена Королева 16 ноября 2021 Дата обновления: 16 ноября 2021
Наш ответ:

Фильм «Ширли-мырли» Владимира Меньшова снимали в Москве, в кадре можно заметить много городских достопримечательностей, таких как Патриаршие пруды, Триумфальная арка, Котельническая набережная, несколько монастырей. Свадьбу дирижера Шниперсона снимали в усадьбе Шереметьевых в Кусково. Сотрудники музея ради сохранности экспонатов выставили съемочной группе ряд требований: не использовать экспонаты в качестве реквизита, не пользоваться лаками для волос на территории залов и не ходить по полу в обычной обуви.

Чтобы выполнить последнее требование, обувь главных героев подбили войлоком, а массовка носила обычные музейные тапочки.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

