Где снимали фильм «Северный полюс»?

Наш ответ:

«Северный полюс» — российская патриотическая картина, основанная на реальных событиях. В прокат фильм вышел 27 февраля 2025 года. Подготовка к производству заняла более пяти лет. Съемки проходили в Москве, близ Санкт-Петербурга, в Сестрорецке, а также в Заполярье, где локациями стали Мурманск, Полярный и Заозерск.



События имеют место в 1962 году, когда отношения между СССР и США были обострены до предела и грозили вылиться в ядерную войну. Чтобы укрепить свои позиции на геополитической арене, руководство Советского Союза снаряжает специальную экспедицию, в ходе которой первая отечественная атомная подводная лодка К-3 должна пройти под паковыми льдами Северного Ледовитого океана и впервые в истории выйти на поверхность у самого полюса.