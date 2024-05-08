Где снимали фильм "Сестры"?

Наш ответ:

Сергей Бодров-младший известен нашим зрителям не только своими ролями в культовых фильмах "Брат" и "Брат-2", но и своим дебютом в качестве режиссера — фильмом "Сестры". Съемки проходили в Санкт-Петербурге, а так как в сценарии присутствовали цыгане, Бодров решил использовать настоящих представителей этой нации и возил актрис в настоящий табор. В 2001 году этот криминальный драматический фильм стал событием, получив множество престижных наград и подтвердив режиссерский талант Бодрова-младшего.



По сюжету Дина и Света ненавидят друг друга, несмотря на то, что они сестры по крови. Отец Дины, вышедший на свободу, оказывается в тяжелой ситуации, когда бандиты планируют похитить его ребенка, и ему приходится спрятать обеих девочек. Однако убежище оказывается ненадежным, и детям приходится бежать. Столкнувшись с жестокостью жизни, девочки становятся настоящими сестрами.