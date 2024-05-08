Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм "Сестры"?

Где снимали фильм "Сестры"?

Олег Скрынько 8 мая 2024 Дата обновления: 8 мая 2024
Наш ответ:

Сергей Бодров-младший известен нашим зрителям не только своими ролями в культовых фильмах "Брат" и "Брат-2", но и своим дебютом в качестве режиссера — фильмом "Сестры". Съемки проходили в Санкт-Петербурге, а так как в сценарии присутствовали цыгане, Бодров решил использовать настоящих представителей этой нации и возил актрис в настоящий табор. В 2001 году этот криминальный драматический фильм стал событием, получив множество престижных наград и подтвердив режиссерский талант Бодрова-младшего.

По сюжету Дина и Света ненавидят друг друга, несмотря на то, что они сестры по крови. Отец Дины, вышедший на свободу, оказывается в тяжелой ситуации, когда бандиты планируют похитить его ребенка, и ему приходится спрятать обеих девочек. Однако убежище оказывается ненадежным, и детям приходится бежать. Столкнувшись с жестокостью жизни, девочки становятся настоящими сестрами.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше