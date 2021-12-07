Меню
Где снимали фильм «Серебряные коньки»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 19 ноября 2024
Наш ответ:

Фильм «Серебряные коньки» снимали с конца января по май 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Основные съемки проходили в таких местах, как Петропавловская крепость, Михайловский замок, Витебский вокзал, Большой Гатчинский дворец и другие. Для интерьерных сцен использовали Юсуповский дворец, Мраморный, Шереметевский (Фонтанный дом), а также дворец Великого князя Владимира Александровича.

Особое внимание уделялось льдовым эпизодам. Часть сцен удалось снять на естественном льду Невы, Фонтанки и Крюкова канала, но из-за теплой зимы его укрепляли, добавляя настил и слой искусственного льда. Массовые ледовые сцены снимались в павильоне во Всеволожске, где с помощью холодильных установок воссоздали участок канала с использованием хромакея.

Яркая сцена Рождественской ярмарки снималась ночью в Петропавловской крепости. На площади были лотки с угощениями, выступали циркачи, прогуливались персонажи в исторических костюмах. В съемках участвовали 120 человек, а атмосферу праздника дополнили северные олени.

