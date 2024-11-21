Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Самый Новый год»?

Где снимали фильм «Самый Новый год»?

Олег Скрынько 21 ноября 2024 Дата обновления: 21 ноября 2024
Наш ответ:

«Самый Новый год» — российская фантастическая комедия, которая вышла в 2020 году. Фильм доступен для просмотра в нескольких онлайн-кинотеатрах, в числе которых Wink, «Иви» и «Кинопоиск». Съемки проходили в Ярославле. Примечательно, что это родной город Романа Курцына, который не только сыграл главную роль, но также выступил креативным продюсером проекта.

В центре сюжета — парень Саша, работающий фельдшером-ветеринаром. Девушка Саши по имени Оля мечтает о свадьбе, но он никак не может решиться на этот шаг. Кроме того, мама Саши питает неприязнь к Оле, тогда как мама Оли тоже не приветствует отношения дочери с Сашей. Несмотря на это, все они собираются у Саши дома, чтобы отметить Новый год, а также его день рождения. Оля собирается в качестве подарка сообщить о своей беременности. Пребывая в стрессе, Саша запирается в туалете, но, нажав на смыв, переносится в прошлое в квартиру своих родителей. Саша обнаруживает, что на календаре 31 декабря 1992 года, а до его рождения остается лишь пара часов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Самый Новый год!
Самый Новый год! комедия, фантастика
2020, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Алёна Захарова 2 января 2025, 20:12
Родной город Романа Кострома. Не пишите чушь
2 января 2025, 20:12 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Когда выйдет третий сезон сериала «Хроники Шаннары»? 3 комментария
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше