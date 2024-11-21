Где снимали фильм «Самый Новый год»?

Наш ответ:

«Самый Новый год» — российская фантастическая комедия, которая вышла в 2020 году. Фильм доступен для просмотра в нескольких онлайн-кинотеатрах, в числе которых Wink, «Иви» и «Кинопоиск». Съемки проходили в Ярославле. Примечательно, что это родной город Романа Курцына, который не только сыграл главную роль, но также выступил креативным продюсером проекта.



В центре сюжета — парень Саша, работающий фельдшером-ветеринаром. Девушка Саши по имени Оля мечтает о свадьбе, но он никак не может решиться на этот шаг. Кроме того, мама Саши питает неприязнь к Оле, тогда как мама Оли тоже не приветствует отношения дочери с Сашей. Несмотря на это, все они собираются у Саши дома, чтобы отметить Новый год, а также его день рождения. Оля собирается в качестве подарка сообщить о своей беременности. Пребывая в стрессе, Саша запирается в туалете, но, нажав на смыв, переносится в прошлое в квартиру своих родителей. Саша обнаруживает, что на календаре 31 декабря 1992 года, а до его рождения остается лишь пара часов.