Где снимали фильм «Самый лучший день»?

Съемки картины «Самый лучший день» состоялись в мае–сентябре 2015 года в городах Коломна, Подольск, Троицк, Ефремов и Тула. Съемки нескольких сцен караоке-комедии прошли на автозаправочном комплексе № 41 сети «Трасса», расположенном в Подольском районе вблизи деревни Валищево. Во время съемок большие светящиеся буквы, составляющие надпись «С Новым годом!», а также гирлянды и наряженные елки привлекали внимание проезжающих. На территории Коломны, где снимались некоторые сцены, режиссер активно привлекал местных жителей для участия в массовых сценах.
Практически любой желающий имел возможность появиться в кадре.
