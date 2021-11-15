Меню
Где снимали фильм «Самый лучший день»?

Где снимали фильм «Самый лучший день»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Съемки картины «Самый лучший день» состоялись в мае–сентябре 2015 года в городах Коломна, Подольск, Троицк, Ефремов и Тула. Съемки нескольких сцен караоке-комедии прошли на автозаправочном комплексе № 41 сети «Трасса», расположенном в Подольском районе вблизи деревни Валищево. Во время съемок большие светящиеся буквы, составляющие надпись «С Новым годом!», а также гирлянды и наряженные елки привлекали внимание проезжающих. На территории Коломны, где снимались некоторые сцены, режиссер активно привлекал местных жителей для участия в массовых сценах.

Практически любой желающий имел возможность появиться в кадре. 

 

Самый лучший день
Самый лучший день комедия
2015, Россия
5.0
