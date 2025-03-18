Меню
Где снимали фильм «Роднина»?

Где снимали фильм «Роднина»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 18 марта 2025

«Роднина» — российский биографический фильм, повествующий о жизни и карьере выдающейся советской фигуристки Ирины Родниной. Театральная премьера, состоявшаяся 6 марта 2025 года, была приурочена к 75-летию Родниной, которая является трехкратной Олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира.

Съемки картина проходили в Екатеринбурге и Москве. В Екатеринбурге были сняты сцены, которые показан в начале фильма. Этот материал был отснят в Харитоновском парке. Хотя работа проходила зимой, творческая команда задействовала в качестве декораций искусственный снег. Позже в этой связи возник скандал, поскольку с приходом весны этот снег не растаял, а местные коммунальные службы не взялись за уборку, поскольку парк находится в федеральной собственности.

