Где снимали фильм «Роднина»?

«Роднина» — российский биографический фильм, повествующий о жизни и карьере выдающейся советской фигуристки Ирины Родниной. Театральная премьера, состоявшаяся 6 марта 2025 года, была приурочена к 75-летию Родниной, которая является трехкратной Олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира.
Съемки картина проходили в Екатеринбурге и Москве. В Екатеринбурге были сняты сцены, которые показан в начале фильма. Этот материал был отснят в Харитоновском парке. Хотя работа проходила зимой, творческая команда задействовала в качестве декораций искусственный снег. Позже в этой связи возник скандал, поскольку с приходом весны этот снег не растаял, а местные коммунальные службы не взялись за уборку, поскольку парк находится в федеральной собственности.
