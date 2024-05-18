Где снимали фильм «Родители»?

«Родители» — американская комедийная драма, вышедшая в 1989 году. Режиссером выступил Рон Ховард, тогда как сценарий написали Лауэлл Ганц и Бабалу Мэндел. Во многом фильм основан на личном родительском опыте Ховарда, Ганца, Мэндела, а также продюсера Байана Грейзера. На момент производства у них четверых в сумме было 17 детей. Основная часть съемок «Родителей» прошла в Орландо и окрестностях этого города, расположенного в штате Флорида. Некоторые сцены были отсняты в Университете Флориды. Картина получила две номинации на «Оскар»: Дайэнн Уист претендовала на победу в категории «Лучшая женская роль второго плана», а Рэнди Ньюман претендовал на награду в категории «Лучшая песня» (I Love to See You Smile).
Фильм повествует о Гиле Бакмене, который вместе со своей женой воспитывает троих детей. Параллельно Гил пытается делать карьеру. Когда главный герой обнаруживает, что каждый из ребят испытывает проблемы, он задумывается над тем, что, возможно, он недостаточно хороший отец.
