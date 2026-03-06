Где снимали фильм «Равиоли Оли»?

«Равиоли Оли» (2026) с Ольгой Бузовой снимали в Подмосковье, преимущественно в городском округе Солнечногорск. Основными локациями стали поселки Менделеево и Ржавки. Съемки проходили на действующем пельменном заводе, а также в ДК «Метролог» (использовался как «аэропорт») и в гостинице в Ржавках.
По сюжету известная телеведущая и певица Ольга Бузова мечтает о большой любви с идеальным мужчиной. Судьба сводит ее с обворожительным немцем Генрихом, который делает ей предложение. Ольга поспешно соглашается. Также Генрих убеждает ее инвестировать средства в свой бизнес — фабрику по производству пельменей в Нижних Теплышках. Однако вскоре после этого выясняется, что Генрих — аферист. Он сбежал с деньгами Ольги, оставив ей убыточный завод. Бузова отправляется в Нижние Теплышки, чтобы самостоятельно осмотреть доставшееся ей предприятие.
