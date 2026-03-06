Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Равиоли Оли»?

Где снимали фильм «Равиоли Оли»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 6 марта 2026 Дата обновления ответа: 6 марта 2026

«Равиоли Оли» (2026) с Ольгой Бузовой снимали в Подмосковье, преимущественно в городском округе Солнечногорск. Основными локациями стали поселки Менделеево и Ржавки. Съемки проходили на действующем пельменном заводе, а также в ДК «Метролог» (использовался как «аэропорт») и в гостинице в Ржавках.

О чем фильм

По сюжету известная телеведущая и певица Ольга Бузова мечтает о большой любви с идеальным мужчиной. Судьба сводит ее с обворожительным немцем Генрихом, который делает ей предложение. Ольга поспешно соглашается. Также Генрих убеждает ее инвестировать средства в свой бизнес — фабрику по производству пельменей в Нижних Теплышках. Однако вскоре после этого выясняется, что Генрих — аферист. Он сбежал с деньгами Ольги, оставив ей убыточный завод. Бузова отправляется в Нижние Теплышки, чтобы самостоятельно осмотреть доставшееся ей предприятие.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Равиоли Оли
Равиоли Оли комедия, мелодрама
2026, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
В каком порядке смотреть все части фильма "Трансформеры"? 3 комментария
Cколько серий в турецком сериале "Между"? 1 комментарий
Как детям попасть на шоу "Суперниндзя"? 6 комментариев
IMDb заказал сразу 2 сезона еще до премьеры: где снимали один из самых ожидаемых сериалов 2026 года «Скарпетта» с Кидман
Сны при температуре 40: звезда сериала «Чужой: Земля» отправляется в Вестерос и присоединяется к «Рыцарю Семи Королевств»
Раздражала в «Первом отделе», но здесь совсем другая: взгляните мини-сериал с Вожакиной «Перчатка Авроры» с рейтингом 7,1
Если «Первый отдел» в сердечке: 3 малоизвестных детектива из России для тех, кто любит понервничать
Холмс шутит, женщины врут, а убийца рядом: 3 детектива, где смешно и умно одновременно
Прочитала «Магическую битву» и рассказываю, чем закончится манга: для тех, кому лень ждать свежих сезонов
В этом тесте максимум наберут лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов о студентах по кадру
«Сладкий бубалех» вкуснее «Фанты» и готовится без химозы: лучше не делитесь рецептом с Зоханом
Рыжий свидетель трагедии: при нападении Волдеморта на семью Поттера выжил не только Гарри – в «Дарах смерти» был лишь «жирный» намек
«Разве не видели, когда снимали?»: эта героиня «Новой земли» бесит россиян сильнее Веры Брагиной из «Первого отдела 5»
Самое то после тяжёлого дня: 3 уютных сериала с рейтингом от 8, от которых невозможно оторваться
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше