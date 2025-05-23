Где снимали фильм «Пустой дом»?

«Пустой дом» — драма известного южнокорейского режиссера Ким Ки-дука, вышедшая в 2004 году. Съемки картины прошли в Сеуле. В России посмотреть «Пустой дом» можно в онлайн-кинотеатрах Okko, «Смотрешка» и nonfiction.
По сюжету одинокий курьер Тэ Сук занимается рассылкой рекламных брошюр по жилым домам. Свою работу парень использует для того, чтобы определять, какие из домов пустуют. После он проникает в пустые квартиры и живет там до возвращения хозяев. В качестве платы за проживание он делает разную работу по дому и чинит поломанные вещи. Однажды, проникнув в очередное жилье, Тэ Сук обнаруживает, что оно не пустует — там оказывается девушка Сун Ва, которую дома запер ее муж.
Авторизация по e-mail