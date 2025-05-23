Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Пустой дом»?

Где снимали фильм «Пустой дом»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 23 мая 2025 Дата обновления ответа: 23 мая 2025

«Пустой дом» — драма известного южнокорейского режиссера Ким Ки-дука, вышедшая в 2004 году. Съемки картины прошли в Сеуле. В России посмотреть «Пустой дом» можно в онлайн-кинотеатрах Okko, «Смотрешка» и nonfiction.

По сюжету одинокий курьер Тэ Сук занимается рассылкой рекламных брошюр по жилым домам. Свою работу парень использует для того, чтобы определять, какие из домов пустуют. После он проникает в пустые квартиры и живет там до возвращения хозяев. В качестве платы за проживание он делает разную работу по дому и чинит поломанные вещи. Однажды, проникнув в очередное жилье, Тэ Сук обнаруживает, что оно не пустует — там оказывается девушка Сун Ва, которую дома запер ее муж.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пустой дом
Пустой дом драма
2004, Южная Корея / Япония
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше