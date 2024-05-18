Где снимали фильм «Позывной “Пассажир”»?

«Позывной “Пассажир”» — российский военный патриотический фильм, вышедший в прокат в марте 2024 года. Основное действие происходит на Донбассе в 2015 году в ходе разразившегося там военного конфликта, тогда как главный блок съемок прошел в Московской области. Там, недалеко от Павловского посада, была выстроена специальная деревня, состоящая из семнадцати домов. Сцены, события которых имеют место в Москве, были отсняты в столице России. В ходе производства консультантами выступили военно-реконструкторский клуб «Гарнизон-А» и участники СВО. Бюджет проекта равняется 351,7 миллион рублей. 246,2 млн из этой суммы были предоставлены государством.



Фильм повествует о модном московском писателе, который не интересуется событиями в мире, ведя разгульную жизнь. Ситуация меняется, когда он узнает, что его брат пропал без вести на Донбассе, куда отправился воевать в качестве добровольца. Главный герой едет туда же, чтобы отыскать брата.