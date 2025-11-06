Меню
Где снимали фильм «Последний богатырь: Корень зла»?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 6 ноября 2025 Дата обновления ответа: 6 ноября 2025

«Последний богатырь: Корень зла» — российский сказочный фильм, вышедший в 2020 году.

Где и как проходили съемки?

Хотя фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь» получил противоречивые оценки от кинокритиков, он пользовался невероятным успехом у зрителей, собрав в прокате более полутора миллиардов рублей. Затем на экраны вышло продолжение «Последний богатырь: Корень зла». На этот раз перед создателями стояла задача повторить и превзойти успех первой части, поэтому визуальная часть фильма стала еще более яркой и изощренной. Дьяченко и в этот раз решил обходиться минимумом спецэффектов, поэтому съемочная группа объездила полстраны, снимая различные локации Белогорья. Три месяца ушло на съемки зимнего леса в Карелии, столько же заняла экспедиция на знаменитую Крестовую гору в Прикамье.

За это время в Химках был выстроен огромный сказочный город, который и стал основным местом действия. Усилия группы не пропали даром: фильму удалось побить рекорд своего предшественника, собрав в международном прокате более двух миллиардов рублей. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последний богатырь: Корень зла
Последний богатырь: Корень зла фэнтези, приключения
2020, Россия
6.0
Последний богатырь
Последний богатырь семейный, комедия
2017, Россия
7.0
