Где снимали фильм «Последний богатырь: Корень зла»?

«Последний богатырь: Корень зла» — российский сказочный фильм, вышедший в 2020 году.

Где и как проходили съемки?

Хотя фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь» получил противоречивые оценки от кинокритиков, он пользовался невероятным успехом у зрителей, собрав в прокате более полутора миллиардов рублей. Затем на экраны вышло продолжение «Последний богатырь: Корень зла». На этот раз перед создателями стояла задача повторить и превзойти успех первой части, поэтому визуальная часть фильма стала еще более яркой и изощренной. Дьяченко и в этот раз решил обходиться минимумом спецэффектов, поэтому съемочная группа объездила полстраны, снимая различные локации Белогорья. Три месяца ушло на съемки зимнего леса в Карелии, столько же заняла экспедиция на знаменитую Крестовую гору в Прикамье.

За это время в Химках был выстроен огромный сказочный город, который и стал основным местом действия. Усилия группы не пропали даром: фильму удалось побить рекорд своего предшественника, собрав в международном прокате более двух миллиардов рублей.