Где снимали фильм «Подельники»?

«Подельники» — российский драматический триллер, вышедший в прокат 14 апреля 2022 года. В настоящее время фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, PREMIER, START, «Иви», а также на других сервисах. Действие разворачивается в тайге. Съемки прошли в 2021 году в поселке Кын, который расположен в Пермском крае. Работать приходилось в экстремальных климатических условиях, поскольку температура воздуха на улице составляла в среднем -35 °C.



В центре сюжета — школьник Илья, который становится свидетелем убийства своего отца. Преступление совершает шаман Витя Людоед, некогда сидевший в тюрьме, но он остается безнаказанным. Илья не может с этим смириться. Мальчика берет под опеку молодой биатлонист Петя, вернувшийся в эти края с женой и получивший работу физрука. Петя помогает Илье обуздать ярость, обещая мальчику помочь поквитаться с Людоедом.