Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Подельники»?

Где снимали фильм «Подельники»?

Олег Скрынько 1 ноября 2024 Дата обновления: 1 ноября 2024
Наш ответ:

«Подельники» — российский драматический триллер, вышедший в прокат 14 апреля 2022 года. В настоящее время фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, PREMIER, START, «Иви», а также на других сервисах. Действие разворачивается в тайге. Съемки прошли в 2021 году в поселке Кын, который расположен в Пермском крае. Работать приходилось в экстремальных климатических условиях, поскольку температура воздуха на улице составляла в среднем -35 °C.

В центре сюжета — школьник Илья, который становится свидетелем убийства своего отца. Преступление совершает шаман Витя Людоед, некогда сидевший в тюрьме, но он остается безнаказанным. Илья не может с этим смириться. Мальчика берет под опеку молодой биатлонист Петя, вернувшийся в эти края с женой и получивший работу физрука. Петя помогает Илье обуздать ярость, обещая мальчику помочь поквитаться с Людоедом.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Подельники
Подельники драма, триллер
2022, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
lfe36347 2 ноября 2024, 11:35
Спасибо за ответ 😋
2 ноября 2024, 11:35 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше