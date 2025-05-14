Где снимали фильм «Почтарь»?

Наш ответ:

«Почтарь» — российский фильм о Великой Отечественной войне, вышедший в прокат 8 мая 2025 года. Съемки прошли в Рязанской области. В число локаций вошли разные уголки Рязани, музей-заповедник Сергея Есенина в Константиново (в фильме фигурирует дом, где жили родители поэта), старинные постройки на берегу реки Оки, музей-усадьба усадьбе академика Ивана Павлова, а также город Касимов.



Действие разворачивается в маленьком городке, который располагается в тылу. Все здешние мужчины ушли на фронт, поэтому женщины боятся получить плохие новости. Осознавая это, местный почтальон решает не доставлять письма, в которых сообщается о смерти. Вскоре на это обращает внимание военное ведомство, следящее за почтой во время войны.