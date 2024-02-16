Где снимали фильм "По щучьему велению"?

Наш ответ:

Фильм "По щучьему велению" был выпущен в кинотеатрах 26 октября. Никита Кологривый, известный актер, исполнил главную роль в этом проекте и впервые в своей карьере сыграл положительного персонажа.

Для передачи волшебного мира на экране создатели фильма тщательно выбирали локации. Съемки проходили весной и летом 2022 года в разных регионах, включая Санкт-Петербург, Тюменскую область, Пермь, Тобольск и их окрестности. Декорации царского дворца создавались в павильонах "Ленфильма", а мрачное царство Кощея ожило в стенах бывшего завода.

Абалак в Тобольском районе стал основной локацией съемок. Туристическая деревня на берегу реки Иртыш представляла собой идеальное место с деревянным острогом времен Ермака и живописными пейзажами для съемок исторических и фэнтезийных сюжетов.

Некоторые декорации, такие как изба Емели из пенопласта и передвижные печи для героя, были привезены съемочной группой. Они использовались для различных сцен в фильме, включая имитацию полета и трюковых выступлений. В создании этих эффектов помогали каскадеры, а актер Никита выполнял некоторые трюки самостоятельно.

Дом кота Баюна, а также мрачные владения Кащея и царские палаты были сконструированы в Санкт-Петербурге. Павильон "Ленфильма" преобразился в Царский дворец, а Северный завод стал местом для съемок владений Кащея.

Для воплощения Подводного царства использовался динамический свет, создающий иллюзию солнечных лучей, проникающих сквозь воду. Реалистичные пейзажи речного дна создавались при помощи специальных осветительных приборов, прикрепленных к гигантскому аквариуму под потолком съемочного павильона.