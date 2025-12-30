Где снимали фильм «Письмо Деду Морозу»?

«Письмо Деду Морозу» — российская фэнтезийная комедия, вышедшая в прокат 27 ноября 2025 года. 25 декабря картина стала доступна в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink.
Фильм представляет собой один из крупнейших проектов Киностудии им. М. Горького, которая с недавних пор входит в состав Московского кинокластера. Съемки проходили с февраля по конец апреля 2024 года в Москве, Московской области, Выборге, Санкт-Петербурге и Карелии.
В центре сюжета — юрист Петр Безуглов, который то и дело пропадает на работе. В его жизни нет места спонтанности, потому что каждый день поминутно распланирован. Ситуация меняется, когда его сын Ваня обнаруживает старые письма папы, адресованные Деду Морозу. Мальчик отправляет их по назначению, опустив в волшебный почтовый ящик. После этого детские мечтания Петра начинают сбываться, что оборачивается сущим хаосом: разливаются реки сладкой газировки, игрушки оживают, а в качестве его новой жены в доме появляется настоящая Наталия Орейро.
Авторизация по e-mail