Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»?

Где снимали фильм «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»?

Олег Скрынько 20 декабря 2024 Дата обновления: 20 декабря 2024
Наш ответ:

«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» — вторая часть приключенческой фэнтези-франшизы «Пираты Карибского моря». Премьера состоялась в 2006 году. Это продолжение «Пиратов Карибского моря: Проклятие черной жемчужины» (2003). «Сундук мертвеца» снимался параллельно с третьей частью, получившей подзаголовок «На краю света» (2007). Съемки «Сундука мертвеца» начались 28 февраля 2005 года на полуострове Ранчо-Палос-Вердес в Калифорнии, США. Затем творческая команда переместилась в павильоны студии Walt Disney в Лос-Анджелесе. После съемки велись в государстве Сент-Винсент и Гренадины, на Ямайке в городе Порт-Ройал и на острове Тортуга (Гаити). В апреле 2005 года съемки продолжились в Доминике, а затем — на Багамских островах. Именно в этих странах были запечатлены песчаные пляжи. Съемочный период завершился 10 сентября 2005 года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца боевик, сказка, комедия, приключения
2006, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Шварценеггер не просто так вернулся в «Убийце убийц»: как звезда «Хищника» изменит будущее франшизы
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше