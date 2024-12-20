Где снимали фильм «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»?

Наш ответ:

«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» — вторая часть приключенческой фэнтези-франшизы «Пираты Карибского моря». Премьера состоялась в 2006 году. Это продолжение «Пиратов Карибского моря: Проклятие черной жемчужины» (2003). «Сундук мертвеца» снимался параллельно с третьей частью, получившей подзаголовок «На краю света» (2007). Съемки «Сундука мертвеца» начались 28 февраля 2005 года на полуострове Ранчо-Палос-Вердес в Калифорнии, США. Затем творческая команда переместилась в павильоны студии Walt Disney в Лос-Анджелесе. После съемки велись в государстве Сент-Винсент и Гренадины, на Ямайке в городе Порт-Ройал и на острове Тортуга (Гаити). В апреле 2005 года съемки продолжились в Доминике, а затем — на Багамских островах. Именно в этих странах были запечатлены песчаные пляжи. Съемочный период завершился 10 сентября 2005 года.