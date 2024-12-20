Где снимали фильм «Пираты Карибского моря: На странных берегах»?

«Пираты Карибского моря: На странных берегах» — четвертая часть серии фэнтезийно-приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря». Картина вышла в 2011 году. Съемки стартовали 14 июня 2010 года на Гавайах. В августе съемочная команда переместилась на побережье Калифорнии, США. Также съемки велись в павильонах студии Universal. Следующей локацией стало государство Пуэрто-Рико (остров Паломино, форт Сан-Кристобаль). С сентября по ноябрь производство велось в Великобритании. Там творческая команда работала в дворце Хэмптон-корт (Лондон), усадьбе Ноул-хаус (графство Кент), в Старом Королевском военно-морском колледже (Гринвич), а также на лондонской студии Pinewood (там были построены декорации улицы XVIII века). Завершились съемки 18 ноября 2010 года.
Авторизация по e-mail