Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Пираты Карибского моря: На странных берегах»?

Где снимали фильм «Пираты Карибского моря: На странных берегах»?

Олег Скрынько 20 декабря 2024 Дата обновления: 20 декабря 2024
Наш ответ:

«Пираты Карибского моря: На странных берегах» — четвертая часть серии фэнтезийно-приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря». Картина вышла в 2011 году. Съемки стартовали 14 июня 2010 года на Гавайах. В августе съемочная команда переместилась на побережье Калифорнии, США. Также съемки велись в павильонах студии Universal. Следующей локацией стало государство Пуэрто-Рико (остров Паломино, форт Сан-Кристобаль). С сентября по ноябрь производство велось в Великобритании. Там творческая команда работала в дворце Хэмптон-корт (Лондон), усадьбе Ноул-хаус (графство Кент), в Старом Королевском военно-морском колледже (Гринвич), а также на лондонской студии Pinewood (там были построены декорации улицы XVIII века). Завершились съемки 18 ноября 2010 года.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше