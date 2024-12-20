Где снимали фильм «Пираты Карибского моря: На краю света»?

«Пираты Карибского моря: На краю света» — третья часть приключенческой фэнтези-франшизы «Пираты Карибского моря». Премьера состоялась в 2007 году. Это прямое продолжение «Пиратов Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006), причем производство обоих фильмов проходило одновременно. Съемки «На краю света» велись во множестве разных мест, среди которых соленое озеро Бонневилль в штате Юта (США), Сингапур (там работа велась в павильонах студии Universal), побережье Калифорнии (США), калифорнийский город Палмдейл, Ниагарский водопад, гавайский остров Молокаи.
