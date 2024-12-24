Где снимали фильм "Пираты карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"?

Съемки фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" проходили в живописных местах Австралии, что добавило картине потрясающую визуальную атмосферу. Основные сцены были сняты в штате Квинсленд, где команда активно использовала природные красоты региона. Съемки велись на живописных пляжах Голд-Кост и в мангровых зарослях Хинтерленда. Также были задействованы воды близ островов Уитсанди, которые идеально подошли для морских баталий.
Для более сложных сцен с эффектами использовались павильоны Village Roadshow Studios, оснащенные самыми передовыми технологиями. Там были воссозданы корабли, интерьеры и некоторые морские пейзажи. Австралийское правительство предложило студии значительные налоговые льготы, что и сделало этот регион основным местом съемок. Благодаря этой комбинации реальных локаций и мастерски созданных декораций удалось достичь высокой достоверности визуальной составляющей фильма.
