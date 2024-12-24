Меню
Где снимали фильм "Пираты карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки"?

Олег Скрынько 24 декабря 2024 Дата обновления: 24 декабря 2024
Наш ответ:

Съемки фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" проходили в живописных местах Австралии, что добавило картине потрясающую визуальную атмосферу. Основные сцены были сняты в штате Квинсленд, где команда активно использовала природные красоты региона. Съемки велись на живописных пляжах Голд-Кост и в мангровых зарослях Хинтерленда. Также были задействованы воды близ островов Уитсанди, которые идеально подошли для морских баталий.

Для более сложных сцен с эффектами использовались павильоны Village Roadshow Studios, оснащенные самыми передовыми технологиями. Там были воссозданы корабли, интерьеры и некоторые морские пейзажи. Австралийское правительство предложило студии значительные налоговые льготы, что и сделало этот регион основным местом съемок. Благодаря этой комбинации реальных локаций и мастерски созданных декораций удалось достичь высокой достоверности визуальной составляющей фильма.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
