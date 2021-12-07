Меню
Где снимали фильм «Пираты ХХ века»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Первый советский боевик снимался в Крыму на протяжении пяти месяцев – с апреля по август 1979 года. Основными съемочными локациями послужили Синяя бухта, известная также как Разбойничья, Делилиманская (Голубая) бухта и Царский пляж в Новом свете, Коктебель и окрестности поселка Оленевка. Валерий Павлотос, в то время работавший на Ялтинской киностудии, вспоминал в интервью, что экспедиция на мыс Тарханкут прошла не без приключений. Теплоход, на котором переправлялась к месту съемок команда «Пиратов…», попал в шторм. Наутро оказалось, что волны смыли с палубы бутафорскую мину.

Во избежание недоразумений киношникам пришлось предупредить Черноморский флот, что потерянная мина не настоящая и опасности не представляет.

 

