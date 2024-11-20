Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Папины дочки. Новогодние»?

Где снимали фильм «Папины дочки. Новогодние»?

Олег Скрынько 20 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Папины дочки. Новогодние» — полнометражный телевизионный фильм, который является частью телефраншизы «Папины дочки» и сюжетно относится к перезапуску «Папины дочки. Новые». Съемки проходили на студии в Москве, а также, если верить информации в интернете, на подмосковном курорте «Остров Русский». Это культурно-этнографический комплекс с рестораном русской кухни и пляжем. Работа началась за полтора месяца до Нового года. Во время съемок натурных сцен артисты и члены съемочной команды пользовались термостельками, термобельем и грелками. Премьера состоялась на канале СТС 29 декабря 2023 года. В настоящее время фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», «Иви», START и Wink.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Папины дочки. Новые
Папины дочки. Новые комедия
2023, Россия
7.0
Папины дочки
Папины дочки комедия, семейный
2007, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше