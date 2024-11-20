Где снимали фильм «Папины дочки. Новогодние»?

«Папины дочки. Новогодние» — полнометражный телевизионный фильм, который является частью телефраншизы «Папины дочки» и сюжетно относится к перезапуску «Папины дочки. Новые». Съемки проходили на студии в Москве, а также, если верить информации в интернете, на подмосковном курорте «Остров Русский». Это культурно-этнографический комплекс с рестораном русской кухни и пляжем. Работа началась за полтора месяца до Нового года. Во время съемок натурных сцен артисты и члены съемочной команды пользовались термостельками, термобельем и грелками. Премьера состоялась на канале СТС 29 декабря 2023 года. В настоящее время фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», «Иви», START и Wink.
