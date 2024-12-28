Меню
Где снимали фильм «Отпуск по обмену»?

Олег Скрынько 28 декабря 2024 Дата обновления: 28 декабря 2024
Наш ответ:

«Отпуск по обмену» — американский рождественский ромком, вышедший в 2006 году. По сюжету две одинокие и не знакомые друг с другом девушки решают обменяться домами на рождественский период. Так, Аманда покидает свой роскошный особняк в солнечной Калифорнии и перебирается в маленький домик в Англии. Айрис же следует в обратном направлении. Таким образом, действие разворачивается параллельно в Лос-Анджелесе и пригороде Лондона. Съемки начались в Лос-Анджелесе, продолжились в Англии, а заключительный блок прошел снова в Калифорнии. В США съемки велись в пригороде Лос-Анджелеса под названием Брентвуд, хотя фасад дома Аманды — это особняк архитектора Уоллеса Неффа, находящийся в городе Сан Марино на юге Калифорнии. Сцены внутри дома Аманды снимались в павильонах студии Sony. Британская часть фильма была отснята в городке Годалминг и деревне Шир (графство Суррей). Фасад коттеджа Айрис был построен в Шире у церкви Святого Джеймса.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отпуск по обмену
Отпуск по обмену мелодрама, комедия
2006, США
7.0
