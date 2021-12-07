Где снимали фильм «Остров» Павла Лунгина?

Наш ответ:

Метафизическая притча Павла Лунгина «Остров» обладает поистине гипнотическим воздействием на кинозрителя, заставляя его полностью раствориться во внутреннем времени картины. Средством достижения такого эффекта служит не только медленный темпоритм картины, но и пустые северные пейзажи, на фоне которых разворачивается основное действие фильма. На поиски подходящей натуры у съемочной группы фильма ушло много месяцев и четыре разведывательные экспедиции: на Ладожское, Онежское и Псковское озера, а также в Мурманскую область. За это время были исследованы известнейшие северные монастыри, но Лунгина не устраивала их величественность: ему требовался маленький деревянный скит. В конце концов нужная натура нашлась в крохотном поселке Рабочеостровск. Там из уже имеющихся заброшенных объектов, таких как смотровая башня и бараки, были построены колокольня, церковь и здания монастыря.