Где снимали фильм «Остров» Павла Лунгина?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Метафизическая притча Павла Лунгина «Остров» обладает поистине гипнотическим воздействием на кинозрителя, заставляя его полностью раствориться во внутреннем времени картины. Средством достижения такого эффекта служит не только медленный темпоритм картины, но и пустые северные пейзажи, на фоне которых разворачивается основное действие фильма. На поиски подходящей натуры у съемочной группы фильма ушло много месяцев и четыре разведывательные экспедиции: на Ладожское, Онежское и Псковское озера, а также в Мурманскую область. За это время были исследованы известнейшие северные монастыри, но Лунгина не устраивала их величественность: ему требовался маленький деревянный скит. В конце концов нужная натура нашлась в крохотном поселке Рабочеостровск. Там из уже имеющихся заброшенных объектов, таких как смотровая башня и бараки, были построены колокольня, церковь и здания монастыря.

Важным объектом была столетняя баржа, которую, по словам режиссера, строили заключенные в начале века: она предала локации особый подтекст.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Остров
Остров драма
2006, Россия
7.0
