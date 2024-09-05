Где снимали фильм «Особенности национальной рыбалки»?

«Особенности национальной рыбалки» — вышедшая в 1998 году комедия, которую по собственному сценарию снял Александр Рогожкин. Фильм является сиквелом «Особенностей национальной охоты» (1995). Основной блок съемок «Рыбалки» прошел в поселке под названием Советский, который находится в Выборгском районе на Карельском перешейке близ Финского залива. Ныне на месте съемочной площадке действует окруженная лесом база отдыха «Кордон Кузьмича», представляющая собой два больших коттеджа. Другими локациями, где работала съемочная команда, стали побережье Ладожского озера и Финский залив. Таким образом, фильм был отснят на территории Республики Карелия.
