Где снимали фильм «Особенности национальной охоты»?

Олег Скрынько 5 сентября 2024 Дата обновления: 5 сентября 2024
Наш ответ:

«Особенности национальной охоты» — российская комедия Александра Рогожкина, вышедшая в 1995 году. Фильм положил начало целой кинофраншизе, которая насчитывает шесть частей. Съемки прошли в 1994 году с конца лета по сентябрь. Основной локацией стало селение Проточное и его окрестности. Этот населенный пункт находится в Приозерском районе Ленинградской области. Сцена с коровой в бомболюке была отснята на военном аэродроме «Веретье», расположенном возле города Остров в Псковской области. Сцены дворянской охоты снимались близ города Пушкин.

Фильм повествует о молодом финне, который вместе со своим русским другом отправляется в Россию, чтобы принять участие в типичной русской охоте. В ходе этой полевой экскурсии «финик» переживает массу необыкновенных приключений и знакомится с нравами местных охотников. В картине обыгрывается ряд стереотипов о жизни русских, включая водку, медведя и баню.

