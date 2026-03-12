Где снимали фильм «Осенний марафон»?

Фильм «Осенний марафон» (1979) снимали в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) с сентября 1978 по январь 1979 года. Основные локации сосредоточены на Васильевском острове: дом Бузыкина — ул. Кораблестроителей, 23/1. Также съемки проходили на Университетской набережной, наб. Крюкова канала, Мойке, Миллионной улице и у кинотеатра «Балтика».

Ключевые локации в фильме:

Дом Бузыкина: ул. Кораблестроителей, д. 23, к. 1 (на тот момент новые дома на окраине).

Квартира Аллы (любовницы): Невский проспект, 18 (на углу с Мойкой).

Сцены пробежек: Васильевский остров, район застройки улиц Кораблестроителей и Наличной, а также набережные Фонтанки и Крюкова канала.

Кинотеатр «Балтика»: 7-я линия В.О., 34 (снесен в 2001 году).

Место работы (институт): Университетская набережная.

Проходной двор: Миллионная улица.

Атмосферный фильм Георгия Данелии мастерски передает облик Ленинграда конца 70-х годов. На Васильевском острове, на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей сейчас даже есть сквер «Осенний марафон»