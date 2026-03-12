Где снимали фильм «Осенний марафон»?

Фильм «Осенний марафон» (1979) снимали в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) с сентября 1978 по январь 1979 года. Основные локации сосредоточены на Васильевском острове: дом Бузыкина — ул. Кораблестроителей, 23/1. Также съемки проходили на Университетской набережной, наб. Крюкова канала, Мойке, Миллионной улице и у кинотеатра «Балтика».
Атмосферный фильм Георгия Данелии мастерски передает облик Ленинграда конца 70-х годов. На Васильевском острове, на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей сейчас даже есть сквер «Осенний марафон»
Авторизация по e-mail