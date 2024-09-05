Где снимали фильм «Операция “Ы”»?

Меню
Олег Скрынько 5 сентября 2024 Дата обновления: 5 сентября 2024
Наш ответ:

«Операция “Ы” и другие приключения Шурика» — классическая советская комедия Леонида Гайдая, вышедшая в 1965 году. Фильм состоит из трех новелл, которые объединяет фигура студента политехнического института Шурика в исполнении Александра Демьяненко.

Съемки картины проходили в Ленинграде, Москве, Ялте и Одессе. В столице творческая команда работала в павильонах студии «Мосфильм» и на городских улицах. Примечательно, что на Комсомольском проспекте в Москве до сих пор располагается булочная, возле которой Шурик садится в автобус в новелле «Напарник». Сцены на стройке снимались сразу в нескольких местах: на «Мосфильме», в Одессе и в Москве на улице Седова рядом с Храмом Троицы (район Свиблово, где в середине 1960-х возводились многоэтажки).

В новелле «Наваждение» Шурик и Лида, читая конспект, идут по Москве. Они проходят депо имени Баумана, станцию метро «Менделеевская» и Комсомольский проспект. Политехнический институт в фильме «сыграло» здание Института элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН (улица Вавилова, дом 28, строение 1).

Место, где торгуют Трус, Балбес и Бывалый в новелле «Операция “Ы”», — рынок на Тишинской площади, который снесли в 1990-х. Сцены на складе снимались в восьмом павильоне «Мосфильма».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Операция "Ы" и другие приключения Шурика
Операция "Ы" и другие приключения Шурика комедия
1965, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
