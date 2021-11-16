Где снимали фильм «Они сражались за Родину»?

Наш ответ:

Съемки фильма «Они сражались за Родину» проходили с мая по октябрь 1974 года в Волгоградской области, в Мелологовском хуторе Клетского района. Для съемок фильма были выстроены три бутафорские деревни, переправа через Дон и дамба. Местные пейзажи, на которых со времен войны сохранились окопы и воронки от снарядов, усиливали реалистичность происходящего. Во время производства фильма большая часть съемочной группы размещалась на теплоходе «Дунай», который был арендован у Ростовского пароходства. В массовке снималось около двух тысяч человек. Ее составляли местные жители и полк солдат, которые также помогали съемочной группе с декорациями и пиротехникой.