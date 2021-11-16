Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Они сражались за Родину»?

Где снимали фильм «Они сражались за Родину»?

Елена Королева 16 ноября 2021 Дата обновления: 16 ноября 2021
Наш ответ:

Съемки фильма «Они сражались за Родину» проходили с мая по октябрь 1974 года в Волгоградской области, в Мелологовском хуторе Клетского района. Для съемок фильма были выстроены три бутафорские деревни, переправа через Дон и дамба. Местные пейзажи, на которых со времен войны сохранились окопы и воронки от снарядов, усиливали реалистичность происходящего. Во время производства фильма большая часть съемочной группы размещалась на теплоходе «Дунай», который был арендован у Ростовского пароходства. В массовке снималось около двух тысяч человек. Ее составляли местные жители и полк солдат, которые также помогали съемочной группе с декорациями и пиротехникой.

Через некоторое время на месте съемок фильма была построена часовня и воздвигнут памятник с надписью: «Здесь, на этом утесе, во время съемок фильма «Они сражались за Родину» любил обдумывать свои замыслы великий русский актер, режиссер и писатель Василий Макарович Шукшин».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше